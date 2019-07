Va a casa dell’ex moglie e la minaccia con bottiglie di vetro rotte: 44enne spedito in carcere

Agenti di Polizia sono intervenuti nella zona nord di Reggio Calabria a seguito della richiesta di una donna minacciata dall’ex marito con bottiglie di vetro rotte ed alla presenza del nuovo compagno.

L’uomo è stato prontamente bloccato dai poliziotti nei pressi dell’abitazione della donna ed è stato trovato in possesso di uno zaino contenente due mezze bottiglie di vetro con il collo infranto, oggetti perfettamente idonei per l’offesa.

M.F.C., 44enne reggino, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di minaccia aggravata. Accompagnato in Questura per le formalità di rito, lo stesso, grazie della denuncia dell’ex moglie presentata nei giorni scorsi ed inserita nella procedura EVA, è stato sottoposto anche all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, Valentina Fabiani. L’autorità giudiziaria, ravvisandone i presupposti, ha ritenuto idonea l’emissione della misura restrittiva, attesi i vari e ripetuti comportamenti vessatori effettuati dall’uomo nei confronti dell’ex moglie, tra i quali, molestie telefoniche, pedinamenti, appostamenti, offese, minacce, danneggiamenti e tentata violenza sessuale. L’ex moglie è stata inserita nella procedura LIANA a tutela delle vittime di violenza di genere.