Utilizzo sostenibile del bosco e “derive culturali”: a Serra la discussione sulle nuove tecniche di gestione

La cura, il corretto utilizzo e la valorizzazione del bosco sono stati al centro della seconda giornata dell’evento “Macchine forestali e gestione sostenibile del bosco”, promosso dall’agronomo Mariano Bertucci in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, che si è snodato in un convegno con duplice sessione.

Nel dibattitto mattutino, aperto dal sindaco Luigi Tassone e introdotto dal presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Vibo Valentia Antonino Greco, i rappresentanti delle istituzioni civili e militari hanno sottolineato la rilevanza del patrimonio ambientale e l’esigenza di preservarlo.

Molto tecnica anche la discussione pomeridiana alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Federazione dei dottori agronomi e forestali della Calabria Francesco Cufari, il dirigente dell’Uoa Forestazione Salvatore Siviglia, esperti e titolari delle aziende del settore.

Il vicesindaco Jlenia Tucci ha, in particolare, ricordato come “molte famiglie hanno vissuto dei prodotti del bosco” ravvisando la necessità attuale di “stimolare la filiera del legno”, mentre il direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti, dopo aver analizzato le coesistenti funzioni del bosco (produttiva, protezione ambientale, protezione del terreno e regimazione delle acque, paesaggistica e sociale), ha invitato a “superare le derive culturali” specificando che “gli ambientalisti più integralisti sono i dottori agronomi e forestali”. Sul punto Zimbalatti ha insistito: “il più grande nemico del bosco – ha rimarcato – è l’abbandono determinato a volte da ipotesi non supportate scientificamente”.

Su “un nuovo modo di intendere la gestione del bosco” si è soffermato il commissario del Parco delle Serre Giuseppe Pellegrino. Il consigliere Conaf Marco Bonavia ha poi declinato “l’importanza della pianificazione” facendo riferimento al Testo unico forestale. All’iniziativa hanno partecipato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno.