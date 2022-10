Usare l’olio di CBD in cucina e per gli animali: quali sono i benefici

Il CBD, abbreviazione di cannabidiolo, è il secondo componente, in termini di concentrazione, della cannabis. Il primo è il THC, che è l’acronimo di tetraidrocannabinolo. Se il THC è illegale a causa delle sue proprietà psicoattive e “alte”, allora il CBD è legale e l’esatto contrario. Il cannabidiolo ha anche molte proprietà benefiche per il nostro organismo e può essere usato per curare ansia e stress, per maggiori informazioni clicca qui. La forma più comune sul mercato è l’olio di CBD (chiamato anche olio di canapa o olio di canapa). Questo olio è di colore verde e può essere più chiaro o più scuro a seconda di come viene lavorato. Contiene principalmente CBD in varie concentrazioni e con presenza di THC molto bassa, quasi pari a zero (il limite consentito è meno dello 0,2%). Come abbiamo detto, si possono trovare in commercio olii con diversa concentrazione. Generalmente si va dal 10% al 25%, mentre le concentrazioni al 2-3% sono generalmente destinate agli animali. Può essere assunto da solo o acquistato come tintura, capsula, liquido o prodotti per la cura della pelle e dei capelli. L’unico olio di CBD consentito è quello derivato dal fiore di cannabis.

Come cucinare con l’olio di CBD: esempi e ricette

L’olio di CBD può essere assunto per via sublinguale e ciò permette un assorbimento in tempi abbastanza rapidi. Si stima infatti che riesca a fare effetto già dopo soli 20 minuti, in modo tale da poterne apprezzare tutte le proprietà benefiche. Poi, in realtà, si può proprio cucinare con il CBD e trattarlo come un qualsiasi altro ingrediente. Il suo utilizzo renderà tutto più speciale e interessante. Per essere utilizzato in cucina, il CBD deve essere infuso con olio o ingredienti grassi come burro, strutto o olio di cocco. Può essere veicolato anche attraverso distillati come rum, vodka o whisky, ma attenzione a evitare vini e birre, che sono ricchi di acqua. Si deve anche prestare attenzione alla temperatura quando si cucina con CBD. Infatti, quando supera i 160°C, inizia ad evaporare e perde le sue proprietà. Inoltre, l’olio di CBD non deve essere riscaldato direttamente. È anche importante mescolare bene il CBD con gli ingredienti selezionati e non versarlo direttamente sopra. Versato crudo per ultimo, infatti, tende a lasciarvi solo con il suo forte aroma e mascherare tutti gli altri sapori. Il CBD si presta bene alle ricette a base di cioccolato oppure di spezie. Esistono in commercio delle tavolette di cioccolato con la canapa, che possono essere preparate in casa utilizzando del burro di cacao. Molto interessanti sono anche i biscotti al cioccolato e CBD che contengono, come ingredienti: uova, farina, cioccolato (del tipo che più piace), zucchero, burro, olio di CBD e acqua calda.

Benefici del CBD per gli animali e dove comprarlo

Come già accennato, anche gli animali domestici come cani e gatti possono utilizzare il CBD. I nostri amici a quattro zampe possono sviluppare problemi ai capelli e alla pelle, ma anche infiammazioni o malattie da stress. In questo caso, possono aiutare integratori o prodotti con CBD o medicinali per animali. È probabile che i recettori CB2 funzionino in tutti i mammiferi e quindi agiscano su di essi allo stesso modo degli esseri umani. L’olio di CBD viene utilizzato principalmente come integratore alimentare e ha molti effetti positivi. Il primo effetto è legato all’umore e allo stato emotivo dell’animale, che può sentirsi più calmo e rilassato durante le attività quotidiane. Agisce anche sul sistema nervoso, alleviando il dolore cronico e migliorando la funzione nervosa in generale. Infine, rafforza il sistema immunitario e aiuta la digestione. Esistono anche medicinali veterinari che contengono CBD per curare molti disturbi che possono colpire i nostri animali. È infatti possibile utilizzare questi farmaci in presenza di: patologie oncologiche, infezioni, crisi epilettiche, patologie dell’apparato digerente e disturbi psicologici come l’ansia e lo stress. Se si utilizza dell’olio di CBD per il proprio amico a 4 zampe, bisogna prestare attenzione alla concentrazione. Con un animale di taglia piccola si può usare un olio con concentrazione minore del 5%. Mentre, con un animale più grande, si può aumentare la concentrazione. Per comprare CBD online, il sito migliore è JustBob, che propone prodotti di alta qualità, certificati e assolutamente legali. Questo e-commerce si è distinto sia in ambito italiano che a livello europeo. La canapa è disponibile sia sotto forma di olio, che di liquido, che di cristalli puri di CBD ed è possibile provare anche hashish legale.