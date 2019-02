“Urge l’elezione del garante dei detenuti”: l’associazione “Abolire la miseria-19 maggio” scrive ai consiglieri regionali

“Dopo anni che come militanti del Partito radicale ne segnalavamo l’urgenza, l’Assemblea del Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 ‘Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale’. È trascorso più di un anno e alla lodevole iniziativa scaturita dalle proposte di legge dei presidenti Irto e Sergio non è seguita ancora l’elezione del garante”.



È quanto sostiene Rocco Ruffa, già membro del Comitato nazionale di Radicali italiani, tesoriere dell’associazione radicale nonviolenta “Abolire la miseria-19 maggio”.

“Per questo – aggiunge – con Giuseppe Candido e Mina Welby, rispettivamente segretario e presidente dell’associazione radicale nonviolenta ‘Abolire la miseria-19 maggio’, abbiamo inviato una lettera congiunta ai consiglieri regionali per chiedere che questa importante figura sia subito eletta. In un clima securitario che l’attuale compagine governativa e i mezzi di informazione non fanno altro che alimentare appare indispensabile un sussulto di responsabilità che rimetta al centro dell’azione politica la difesa e la tutela dei diritti umani a cominciare dagli ‘ultimi’ della società che la figura del garante regionale è chiamato a svolgere in maniera autonoma dalla Magistratura, dalla Amministrazione penitenziaria e dal Governo”.