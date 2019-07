Uomo tenta di strappare bimbo di 3 anni dalle braccia della madre: le considerazioni del Garante per l’Infanzia

“Ho chiamato stamane il questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, per complimentarmi per il repentino intervento dei suoi uomini in soccorso di un bimbo di 3 anni, che un uomo ha tentato di strappare dalle braccia della mamma”. È quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.



“Se alla base del gesto c’è, com’è plausibile, un disagio psichico del soggetto che ha messo in atto il gesto – spiega Marziale – allora va curato, ma niente può giustificare il reato, da considerarsi gravissimo. Pronto anche l’intervento degli astanti, come deve essere, e per fortuna il tutto non è degenerato per l’immediato arrivo dei motociclisti della Polizia di Stato, che non finirò mai di ringraziare per la preziosa dimostrazione quotidiana di efficacia e sensibilità quando si tratta di bambini in pericolo”.