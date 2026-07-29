Uomo di 91 anni incendia rifiuti: identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria

Nell’ambito di un apposito servizio scaturito dall’intensificazione delle attività a seguito dell’Operazione “Piazza pulita”, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino per incendio di rifiuti.

L’attività, svolta a seguito di puntuale e preziosa collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile convenzionata con il Comune, adibita anche a servizio antincendio boschivo, ha consentito di accertare che nella zona di Gallico, in pieno giorno, un cittadino ha appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti, tra cui alcuni classificati come speciali, peraltro in un terreno non di sua proprietà.

L’incendio, spento immediatamente anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, avrebbe inoltre potuto propagarsi nelle aree antistanti, causando ulteriori pericoli alla popolazione. Il sito infatti era infestato di sterpaglie ed arbusti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo, un reggino di 91 anni, è stato compiutamente identificato e denunciato per il reato previsto e punito dal vigente Testo Unico ambientale di smaltimento di rifiuti tramite combustione.

Essendo il procedimento in fase di indagini preliminari, la persona deferita deve ritenersi presunto innocente fino a sentenza passata in giudicato.