Uno sguardo al panorama calcistico del sud Italia

Il sud Italia non è generalmente considerata una zona che ha portato alla ribalta numerose squadre di calcio. Solo un numero piuttosto esiguo di club situati al di sotto della regione laziale è riuscito a giocare in Serie A. Tra di essi, il Napoli spicca sicuramente come una delle formazioni di maggior successo; basta pensare, ad esempio, allo scudetto conquistato nel campionato 1989/90 e la Coppa UEFA vinta nella stagione precedente. Dal 1989 in avanti, la squadra partenopea ha sempre fatto bene nella massima divisione italiana; anche nel campionato in corso, la classifica aggiornata a fine aprile 2022 vede gli uomini di Spalletti al terzo posto.

La Sicilia, isola nota per le sue attrazioni turistiche più che per il suo valore calcistico, conta tre squadre che hanno partecipato al campionato di Serie A. Catania, Messina e Palermo sono state considerate mete ideali da diversi talenti sudamericani, desiderosi di muovere i primi passi nel calcio italiano con la speranza di essere poi prelevati da squadre di maggiore caratura.

In passato, diverse stelle del calcio italiano hanno vestito la maglia del Palermo, squadra nota anche con l’appellativo di “rosanero”, dai colori della propria divisa. I campioni Javier Pastore e Edinson Cavani hanno entrambi giocato tra le mura amiche dello Stadio Renzo Barbera nella stagione 2009-10, che i rosanero hanno concluso con un rispettabilissimo quinto posto. Gli argentini Alejandro “Papu” Gómez e Paulo Dybala, che oggi vestono rispettivamente la maglia del Siviglia e della Juventus, hanno avuto un discreto successo quando giocavano in squadre siciliane, prima di passare a club più blasonati.

A nord-est della Sicilia, troviamo la Calabria, senza dubbio la regione con meno successo in termini calcistici. Tuttavia, vale la pena notare che tra il 2002 e il 2009 la squadra della città di Reggio Calabria ha totalizzato la più lunga e ininterrotta permanenza in Serie A, durata ben 7 anni. Il Crotone, invece, è stata la squadra calabrese che più di recente ha giocato in Serie A, tra il 2016 e il 2018 e ancora nella stagione 2020/21. L’ala italiana Federico Bernardeschi è arrivata a far parte della formazione rossoblù in prestito dalla Fiorentina durante la stagione 2013/14, e le sue doti individuali potrebbero aver spianato la strada per la promozione dei pitagorici in Serie A, centrata l’anno successivo al secondo posto conquistato nel campionato cadetto 2015/16. Il Crotone è riuscito a debuttare nel massimo campionato di calcio nella stagione 2016/17, diventando così la terza squadra calabrese a raggiungere questo obiettivo, dopo la Reggina e il Catanzaro.