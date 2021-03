“Uniti per Serra” rivendica la paternità del progetto per l’illuminazione pubblica: “Risorse trovate dall’Amministrazione Tassone”

“Stridono con la realtà i toni trionfalistici dell’Amministrazione comunale che si vanta di aver portato avanti un progetto da noi ideato e per il quale avevamo trovato un finanziamento di 150mila euro ad agosto 2019”.

Il gruppo “Uniti per Serra” rivendica la paternità delle risorse del progetto di efficientamento della pubblica illuminazione e ripercorre le tappe politico-amministrative susseguitesi negli ultimi tre semestri.



“È stata l’Amministrazione Tassone – spiega la compagine di minoranza – ad intercettare il finanziamento ed a predisporre l’idonea progettazione. Ma quell’Amministrazione, per effetto delle dimissioni del sindaco a febbraio 2020, non ha potuto proseguire il suo percorso e, dunque, era materialmente impossibile dare seguito alle successive fasi amministrative. Era, invece, doveroso per il principio della continuità amministrativa far andare avanti l’intervento da parte della nuova Amministrazione che, nonostante il passare dei mesi, non sta producendo nulla di proprio”.

“Uniti per Serra” sottolinea la bontà del progetto che “contribuirà a dare un nuovo volto alla nostra cittadina migliorandone la vivibilità e consentendo un abbassamento dei costi” e invita “l’attuale Amministrazione a non limitarsi al completamento del lavoro iniziato dagli altri” e ad “attivare nuove iniziative nell’interesse della comunità”.

“I fatti – conclude il gruppo – li abbiamo prodotti noi, le parole le stanno facendo altri. Pertanto, il consigliere delegato, anziché andare alla ricerca di ritardi inesistenti da parte dell’Amministrazione precedente, dovrebbe chiarire come mai rispetto alla procedura di appalto siano state invitate 5 ditte non solo ricadenti nella stessa provincia, ma anche in un’area geografica abbastanza limitata. Quindi, consigliamo di lanciare meno attacchi nemmeno troppo velati e di concentrarsi di più sui propri compiti”.