“Uniti per Serra” condanna i responsabili dell’incendio della casetta di Santa Maria: “Vanno individuati e puniti, siamo una città civile”

“Condanniamo con forza i responsabili dell’incendio della casetta dei parcheggi di Santa Maria del Bosco, che hanno attuato un gesto insensato e deprecabile che tutte le forze sane della società devono respingere senza se e senza ma”.



Il movimento civico “Uniti per Serra”, guidato dal candidato a sindaco Antonio Procopio, non usa mezzi termini biasimando gli autori dell’atto. “Auspichiamo – sostengono i componenti del gruppo – che sia fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano adeguatamente puniti. Serra San Bruno è un paese civile, in cui l’educazione ed il rispetto del prossimo e dei luoghi occupa un posto centrale nell’impostazione della comune convivenza, che non si piega alle logiche soverchianti e che riesce a isolare coloro i quali non sanno stare in democrazia. Non sarà qualche singolo – concludono – a turbare la serenità della comunità e a comprometterne l’immagine”.