Unical sempre più motore dell’innovazione scientifica con la presa di servizio dei fisici Guglielmelli e Veltri



Hanno preso oggi servizio i docenti Alessandro Veltri e Alexa Guglielmelli, che hanno scelto l’Università della Calabria come sede ideale per lo sviluppo delle proprie attività di ricerca, attirati dalla grande reputazione internazionale e dall’elevata competenza scientifica che contraddistinguono il polo calabrese. Il loro reclutamento è avvenuto attraverso una procedura straordinaria, la procedura di chiamata diretta, riservata a scienziati di alto profilo, vincitori di prestigiosi programmi di ricerca o stabilmente impegnati all’estero. Nello specifico, Alessandro Veltri ha preso servizio come professore ordinario di Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni, mentre Alexa Guglielmelli assume il ruolo di ricercatrice in Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali.

L’attrazione di docenti dal grande spessore internazionale ha caratterizzato l’azione istituzionale dell’UniCal negli ultimi anni, e il rinnovato Consiglio di Amministrazione ha, da subito, inteso consolidare e rafforzare questo indirizzo, disponendo misure vantaggiose per gli scienziati che sceglieranno il campus di Arcavacata quale sede per condurre le proprie ricerche di frontiera. ll piano si rivolge, in particolare, ai vincitori di programmi di alta qualificazione internazionale – come i prestigiosi progetti finanziati dall’European Research Council (ERC), dalle Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships e dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS) – ai quali l’UniCal garantirà la chiamata diretta nei propri ruoli, sostenendone i costi attraverso uno specifico fondo di Ateneo. A questo significativo impegno economico si aggiunge poi un ulteriore investimento in termini di risorse e flessibilità organizzativa. Per l’intera durata del programma di ricerca, i vincitori avranno la possibilità di richiedere l’esonero totale o parziale dalle attività didattiche, così da focalizzare e indirizzare ogni energia sull’attività scientifica.

«L’ingresso in servizio dei colleghi Veltri e Guglielmelli conferma la straordinaria forza attrattiva della nostra ricerca. Per vincere le sfide della competizione globale abbiamo varato un pacchetto di incentivi senza eguali in Italia: i vincitori di prestigiosi programmi internazionali troveranno un Campus pronto ad accoglierli e che offrirà un ambiente perfetto per i loro studi», ha spiegato il rettore Gianluigi Greco. «Attrarre e sostenere queste eccellenze significa fare un investimento strategico sul futuro dell’Ateneo e del territorio, per generare innovazione e consolidare ulteriormente la nostra leadership scientifica».

Note sui profili accademici

• Alessandro Veltri – Già Titular Principal (professore ordinario) presso la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), i suoi interessi di ricerca includono l’ottica non lineare, i cristalli liquidi, i sistemi casuali, la fotochimica, i metamateriali e la plasmonica ibrida. È stato chiamato all’Università della Calabria in qualità di professore ordinario di Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni .

• Alexa Guglielmelli – Ricercatrice nel settore della fisica applicata alle scienze della vita, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica, è Principal Investigator del progetto “MANTIS” (Hyperbolic Metamaterial biosensors with an ANTIfouling coating for highly Sensitive detection in biological fluids), finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza 2022-23 ed è stata chiamata come Ricercatrice a tempo Indeterminato.