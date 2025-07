Unical, ripartono le iscrizioni ai Corsi di laurea triennale e a ciclo unico

Dopo la partecipazione da record registrata nella fase anticipata, l’Università della Calabria dà il via all’ammissione standard ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2025/2026. Dal 14 luglio al 1° settembre sarà possibile candidarsi per circa 3200 posti disponibili, che si aggiungono ai 2760 già attribuiti nella fase anticipata e ai quasi 800 riservati ai corsi a numero programmato nazionale. Con 39 corsi di studio, l’offerta formativa dell’Unical è sempre più ampia e diversificata e copre tutte le aree disciplinari. Ai Corsi ormai consolidati e alle nuove attivazioni degli ultimi anni, ora si aggiunge “Scienze e tecniche psicologiche”, pensato per rispondere alla crescente domanda del territorio in ambito psico-sociale.

L’Università della Calabria si conferma tra gli atenei di riferimento nel panorama nazionale, lo dimostrano i risultati ottenuti nei principali ranking internazionali per qualità della didattica, servizi, impatto della ricerca e sostenibilità. L’Ateneo continua a offrire un contesto favorevole allo studio e alla vita universitaria: campus immerso nel verde, borse di studio garantite a tutti gli studenti idonei, mense e spazi comuni rinnovati, alloggi universitari, contributi per la mobilità internazionale, eventi culturali, sport e intrattenimento.

«L’Unical si prepara ad accogliere le nuove matricole – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – con un’offerta formativa ampia, corsi aggiornati e un corpo docente di comprovata esperienza, arricchito dall’arrivo di decine di ricercatori da tutto il mondo. Il campus, con i suoi servizi e le sue attività, rappresenta un ambiente sicuro e stimolante per affrontare con consapevolezza il proprio percorso di vita e accademico».

UNICAL TI PRESENTO CAMPUS. Per le future matricole sono previsti otto Open days presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, dalle ore 9:00 alle 13:00. Nel mese di luglio gli incontri si svolgeranno nei giorni 15, 23, 29 e 30; ad agosto si terranno il 5, 21, 28 e 29. Durante ciascuna giornata di “Unical ti presento Campus” sarà possibile visitare gli stand informativi dei dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo per ricevere supporto su corsi di studio, modalità di iscrizione, borse di studio, alloggi, mensa e servizi offerti. Saranno inoltre presenti postazioni assistite per la compilazione delle domande di ammissione e uno spazio dedicato alle famiglie, curato dal servizio di counseling, per favorire il dialogo e l’orientamento. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento.

COME ISCRIVERSI. La procedura è completamente online: la domanda di partecipazione può essere inoltrata, dal 14 luglio fino al 1° settembre 2025, seguendo le procedure descritte nella sezione dedicata all’ammissione standard.

TEST TOLC. Per partecipare è necessario sostenere il TOLC (Test Online CISIA) previsto per il Corso di interesse. Il test è valido se effettuato tra il 1° gennaio 2024 e il 29 agosto 2025, anche in modalità TOLC@CASA o presso altre sedi universitarie aderenti al consorzio CISIA. La prenotazione deve essere fatta almeno una settimana prima della data di svolgimento, seguendo le scadenze su cisiaonline.it.

Le date previste dall’Università della Calabria per sostenere il TOLC in presenza sono: 26, 27, 28, 29 agosto 2025.

La domanda su Esse3 va comunque compilata, anche se il test viene svolto altrove. Per conoscere nel dettaglio posti disponibili, requisiti, tipologia di TOLC e criteri di ammissione, è possibile consultare l’allegato al bando. Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili nella sezione dedicata.

GRADUATORIE. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 3 settembre 2025 mentre la graduatoria definitiva entro il 5 settembre 2025. I candidati ammessi potranno immatricolarsi nei 6 giorni successivi su unical.it/ammissione-standard.

DIRITTO ALLO STUDIO. Iscriversi all’Università della Calabria conviene anche sotto il profilo economico: da sei anni consecutivi, l’Ateneo garantisce la borsa di studio al 100 per cento degli studenti risultati idonei. Il bando per il diritto allo studio prevede un pacchetto di misure articolato, che comprende – oltre alla borsa di studio in denaro – l’alloggio, il servizio mensa, contributi per la mobilità internazionale e il premio di laurea, confermato anche per l’anno accademico 2025/2026.

Per maggiori dettagli sugli importi delle borse e sulle soglie ISEE è possibile visitare il portale del Diritto allo studio. La scadenza per presentare domanda per i nuovi immatricolati che partecipano al bando di ammissione standard è fissata al 30 settembre 2025.

PRE-CORSI. Le matricole potranno partecipare ai pre-corsi intensivi in Matematica, Logica e Comprensione del testo, in programma dall’1 al 19 settembre 2025. Si tratta di corsi preliminari rivolti alle matricole che intendono potenziare la propria preparazione iniziale e sono obbligatori per gli studenti ai quali sono stati attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in base all’esito dei TOLC. Superare gli OFA è fondamentale, poiché chi non li recupera non potrà sostenere gli esami del secondo anno.

Da quest’anno, inoltre, i pre-corsi si svolgeranno anche in presenza, oltre che online: un’opportunità in più per avvicinarsi concretamente alla vita universitaria e rafforzare le proprie competenze di base. La partecipazione ai pre-corsi è aperta anche agli studenti che non hanno OFA, come opportunità di consolidamento della preparazione iniziale. Tutte le informazioni e il calendario aggiornato sono disponibili visitando la sezione dedicata.

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE. Sono già aperte le iscrizioni a Medicina e chirurgia (Tecnologie digitali). A partire da quest’anno l’accesso a Medicina è libero per il primo semestre “filtro”, ma la prosecuzione degli studi nel secondo semestre solo a chi supererà tutti e tre gli esami del primo semestre e si posizionerà nella graduatoria di merito nazionale.

Sono attivi, inoltre, i bandi per i Corsi di laurea ad accesso programmato, regolati da requisiti di ammissione nazionale, in Conservazione e Restauro dei beni culturali e Ingegneria edile-architettura.

Nelle prossime settimane, invece, saranno pubblicati su unical.it/ammissione i bandi per Scienze della formazione primaria, Infermieristica e per il Corso di nuova attivazione di Fisioterapia.