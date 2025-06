Unical, pubblicato il bando per il diritto allo studio: più risorse e servizi per gli studenti

L’Università della Calabria, con la pubblicazione del nuovo bando per il diritto allo studio, rinnova il suo impegno nel sostenere e favorire l’accesso agli studi universitari, in particolare per le fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa nazionale e valorizzando la sua storica vocazione residenziale. Grazie a un significativo sforzo economico e organizzativo, l’Ateneo ha registrato negli ultimi anni un aumento del 41% nel numero di studenti idonei ai benefici del diritto allo studio rispetto al 2019, anno di inizio del mandato del rettore Nicola Leone, e un incremento del 20% nel numero di posti alloggio disponibili. Un risultato importante che si inserisce nel processo di miglioramento continuo dei servizi offerti agli studenti in un campus, il più grande d’Italia, sempre più accogliente e funzionale.

«Anche quest’anno il bando è stato ulteriormente migliorato – spiega il delegato per il Diritto allo studio, Gianpaolo Iazzolino – introducendo novità significative come la possibilità di domanda anticipata per la laurea magistrale al fine di favorire un accesso più tempestivo ai benefici rispetto allo scorso anno. Pur nell’incertezza che ancora grava sulle risorse disponibili – basti pensare che dal prossimo anno non ci sarà il sostegno dei fondi PNRR – confermiamo con determinazione il nostro impegno a garantire la copertura del 100% degli idonei, nel pieno rispetto del diritto allo studio e in continuità con la missione originaria dell’Unical».

Il pacchetto di misure previste dal bando è ampio e articolato. Oltre alla borsa di studio, che rappresenta un sostegno economico fondamentale per affrontare i costi della vita universitaria, sono inclusi anche il posto alloggio e il servizio mensa, strumenti essenziali per consentire agli studenti di vivere pienamente l’esperienza del campus. Sono inoltre previsti contributi per la mobilità internazionale, per incentivare periodi di studio o tirocinio all’estero, e il premio di laurea, riconfermato anche per quest’anno.

L’importo delle quote in denaro delle borse di studio è stato aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT, con un incremento rispetto allo scorso anno. Gli studenti fuori sede potranno ricevere fino a 3.844 euro, i pendolari 3.787 euro e gli studenti in sede 3.277 euro. Come negli anni passati, per gli studenti del primo anno l’erogazione della quota in denaro sarà subordinata al conseguimento di almeno 20 crediti formativi entro il 30 novembre 2026. Sono previste maggiorazioni specifiche: un aumento del 20% dell’importo della borsa per le studentesse iscritte a corsi di laurea in discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e un’integrazione di 200 euro per gli studenti con disabilità.

Possono presentare domanda per l’assegnazione di benefici e servizi gli studenti iscritti per la prima volta a un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, magistrale biennale o dottorato di ricerca presso l’Università della Calabria. Per accedere ai benefici economici e ai servizi è necessario rispettare le soglie di reddito previste, fissate a 26.500 euro per l’ISEE universitario e 57.500 euro per l’ISPE. Anche gli studenti idonei non beneficiari avranno comunque diritto all’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, compresa la tassa per il diritto allo studio, e potranno usufruire di mensa e alloggio a tariffe agevolate.

È confermata anche per quest’anno la misura del premio di laurea, destinato agli studenti risultati idonei e beneficiari di borsa nell’ultimo anno di corso, a condizione che conseguano il titolo entro il 31 ottobre 2025. L’Università della Calabria garantisce la copertura totale del premio per tutti gli idonei, una misura introdotta nel 2019 che rappresenta un forte incentivo al merito.

Le scadenze sono differenziate: gli studenti del primo anno che hanno partecipato alla fase di ammissione anticipata potranno presentare domanda entro il 31 luglio, gli studenti degli anni successivi dovranno invece presentare domanda entro il 22 agosto. Tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione e alle ulteriori scadenze sono disponibili nel bando pubblicato sul portale dei servizi online dell’Unical.