UniCal e Regione Calabria insieme per la formazione dei dirigenti sanitari

L’Università della Calabria e la Regione Calabria hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato al rilancio delle attività formative nel settore della sanità. L’accordo, volto a promuovere forme sempre più ampie di collaborazione istituzionale, recepisce l’intesa nazionale sulla formazione manageriale per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario regionale, stabilendo i requisiti necessari per l’accesso alla direzione di strutture complesse e di secondo livello dirigenziale. La firma del documento si è resa necessaria a seguito della scadenza del precedente termine triennale, confermando la volontà comune di potenziare un percorso strategico per il territorio.

Il protocollo definisce in modo dettagliato i rapporti tra il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’ateneo e il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari regionale. Destinatari dei corsi sono i dirigenti sanitari, tra cui medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, oltre a dottori in giurisprudenza e ingegneri.

Le attività didattiche saranno erogate dalle strutture amministrative e di servizio dell’ateneo e per garantire la massima efficacia, le classi saranno composte da un numero di partecipanti non superiore a trenta unità, con un diritto di precedenza per il personale già in servizio presso le strutture della sanità pubblica regionale. Il percorso formativo si propone di fornire competenze specifiche nell’ambito dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, dell’analisi degli indicatori di qualità, della pianificazione delle risorse umane, del bilancio e del controllo di gestione.

La firma del protocollo d’intesa è stata formalizzata dal rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e dal dirigente generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria, Ernesto Esposito. Alla firma del protocollo era presente anche il presidente della Commissione Sanità e attività sociali e formative del Consiglio Regionale, Angelo Brutto.

La responsabilità scientifica delle attività didattiche e dei corsi di formazione manageriale è stata affidata al professor Enrico Caterini.