Unical: boom di richieste per l’Ateneo e vola l’internazionalizzazione

L’Università della Calabria accelera e segna una crescita senza precedenti nelle domande di ammissione. La prima fase per l’accesso alle lauree triennali e a ciclo unico si è, infatti, conclusa con un incremento complessivo del 25 per cento rispetto allo scorso anno, raggiungendo la quota record di 6.063 istanze presentate.

Questo successo poggia su un doppio primato. Da un lato, le richieste provenienti dall’area dell’Unione Europea hanno toccato il loro massimo storico con 4.390 domande, pari a un aumento del 13 per cento. Dall’altro, si registra un vero e proprio boom dei candidati extra-UE, le cui domande sono balzate a 1.673 con una variazione positiva del 75 per cento rispetto al precedente bando. Tra questi futuri studenti internazionali, è importante rimarcare che ben 256 candidati (circa il 15 per cento del totale extra-UE) hanno già superato il test TOLC erogato in lingua italiana.

La grande attrattività internazionale di Unical si conferma, peraltro, nel boom del programma Unical Admission, pensato per l’ammissione degli studenti internazionali alle lauree magistrali. Questo programma ha raccolto oltre 8000 domande, con un incremento del 58%. Una crescita frutto di una scelta strategica ben precisa: l’estensione del bando anche ai percorsi didattici in lingua italiana, ampliando così un’offerta precedentemente limitata ai dieci corsi in inglese e intercettando il forte desiderio di integrazione di chi vuole formarsi nella nostra lingua.

«Esprimo grande soddisfazione per questi risultati che premiano il lavoro del nostro Ateneo e ne confermano l’attrattività – ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco –. Dietro questi numeri eccezionali, c’è un investimento corale sulla qualità della nostra proposta formativa. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a tutta la squadra dell’internazionalizzazione e dell’orientamento, sia afferente alle strutture centrali sia ai dipartimenti. Una sinergia vincente che consolida il ruolo del nostro Campus come punto di riferimento d’eccellenza nel panorama universitario italiano e internazionale».