Unical, al via l’ammissione alle lauree magistrali

È partita l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2025/2026. Anche quest’anno il bando prevede due distinte fasi: ammissione anticipata, da oggi fino al 3 luglio, e ammissione standard, dal 29 agosto all’11 settembre.

L’Unical propone un’offerta formativa ricca e variegata, composta da ben 39 corsi pensati per trasmettere ai laureati di primo livello conoscenze e competenze specialistiche per un efficace ingresso nel mondo del lavoro.

A conferma della vocazione internazionale dell’ateneo, inoltre, salgono a 11 le magistrali erogate interamente in lingua inglese, tra cui il corso di nuova attivazione in Civil engineering for infrastructural regeneration. Per semplificare le modalità di partecipazione per gli studenti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero, i colloqui di ammissione a questi corsi si svolgeranno da remoto.

CHI PUÒ PARTECIPARE. Anche gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo di primo livello possono partecipare al concorso di ammissione e, nel caso risultino vincitori, possono procedere con l’immatricolazione, a condizione che conseguano il titolo richiesto in una sessione dell’anno accademico 2024/2025 (l’ultima sessione di laurea utile si terrà nel mese di aprile 2026 per chi ha completato tutti gli esami entro il 31/12/2025).

Resta inteso che gli esami della laurea magistrale potranno essere sostenuti solo dopo il conseguimento della laurea triennale. In questo modo, l’Unical favorisce una continuità del percorso di studio, evitando possibili interruzioni o rallentamenti nel cammino accademico.

Ogni corso prevede specifici requisiti di accesso, consultabili nell’allegato al bando di ammissione. La selezione può consistere in una valutazione del curriculum, in un test o in un colloquio, anche in modalità telematica.

AMMISSIONE ANTICIPATA. Gran parte dei corsi di laurea magistrale offerti prevede una fase di ammissione anticipata:

Area Formazione di Educatori e Insegnanti: Scienze pedagogiche

Area Ingegneria e Tecnologia: Artificial intelligence and computer science (in inglese); Civil engineering for infrastructural regeneration (in inglese); Ingegneria chimica; Ingegneria civile; Ingegneria elettronica; Ingegneria energetica; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria per l’ambiente e la sicurezza del territorio (in inglese); Robotics and automation engineering (in inglese); Telecommunication engineering: smart sensing, computing and networking (in inglese)

Area Medico-Sanitaria: Health biotechnology (in inglese); Nutritional sciences (in inglese)

Area Scienze: Biodiversità e conservazione dei sistemi naturali; Biologia; Chemistry (in inglese); Mathematics (in inglese); Physics (in inglese); Scienze geologiche per la gestione dei rischi ambientali e le georisorse

Area Socio-Economica: Cooperazione, sviluppo, ecologia; Data science per le strategie aziendali; Economia aziendale e management; Economia, imprese e sostenibilità; Finance and insurance (in inglese); Progettazione, innovazione e gestione delle destinazioni turistiche; Scienze della politica e dei servizi sociali; Scienze della politica e istituzioni internazionali; Scienze delle pubbliche amministrazioni; Scritture, immagini, media digitali

Area Umanistica: Gestione e conservazione dei documenti digitali; Lingue per la comunicazione internazionale

In fase “anticipata”, per accedere a Ingegneria per l’ambiente e la sicurezza del territorio e a Scienze pedagogiche è necessario aver già conseguito il titolo di accesso prima della scadenza del bando (entro il 3 luglio 2025).

Per le magistrali di area umanistica in Filologia moderna, Linguaggi della comunicazione e dello spettacolo, Lingue e letterature moderne, Scienze dell’antichità, Scienze filosofiche e Scienze storiche e del patrimonio culturale, invece, si potrà presentare domanda dal 29 agosto con l’avvio della fase di ammissione standard.

COME ISCRIVERSI. La domanda di partecipazione deve essere compilata online registrandosi (per chi non l’avesse già fatto) su Esse3 e selezionando “Menu”, “Segreteria” e poi “Bandi di ammissione”. Ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione sono disponibili qui. Gli avvisi relativi alle graduatorie provvisorie saranno pubblicati sulla pagina unical.it/ammissione il 17 luglio per l’ammissione anticipata e il 25 settembre per l’ammissione standard.

Dopo l’immatricolazione, da perfezionare su Esse3 tramite il pagamento online della prima rata entro i termini previsti, gli studenti potranno concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio (come alloggi, mensa e benefici in denaro), secondo quanto previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2025/2026”, la cui pubblicazione è prevista nel mese di luglio su unical.it/cr.

VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE. La verifica dell’adeguata preparazione personale avviene con modalità differenti a seconda del corso di laurea e può basarsi sulla valutazione del curriculum presentato, su prove scritte o su colloqui (spesso in modalità telematica). Nell’allegato al bando sono contenute le informazioni dettagliate per tutti i corsi di studio.

CORSI DI INGLESE. In vista dell’avvio dei nuovi corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese nell’anno accademico 2024/2025, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) propone percorsi formativi dedicati all’acquisizione delle competenze linguistiche di livello B2. Maggiori informazioni sono disponibili collegandosi al sito del CLA.