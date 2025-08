Un’estate lunga 30 anni: “Il Brigante” di Serra San Bruno presenta il nuovo programma di eventi

Un impegno sul territorio lungo 30 anni. L’associazione “Il Brigante” di Serra San Bruno suggella un altro decennio di attività culturale, sociale e politica presentando il programma di eventi per l’estate 2025, che. come sempre, spazia tra cucina popolare, musica, dibattiti, libri e tanto altro. Da stasera la piazzetta antistante la sede del sodalizio, nel cuore del centro storico serrese, aprirà ufficialmente i battenti.



Il 6 agosto, a partire dalle 20,30, con l’evento “L’organetto di Lice” l’intera comunità si stringerà ancora nel ricordo di Bruno Vavalà e Nicola Callà, che il 25 giugno del 2023 persero la vita in un tragico incidente sulla Trasversale delle Serre. Bruno, suonatore di organetto, era un componente fondamentale proprio de “Il Brigante” e con la sua vitalità e allegria ha fin da bambino allietato gli eventi organizzati dall’associazione. Gli amici di Bruno e Nicola – assieme a tanti suonatori – “occuperanno” la piazzetta con le loro “passate” di musica della tradizione calabrese. All’evento, che si propone di essere un ponte sonoro tra la tradizione e l’Altrove, saranno presenti Piero Crucitti (organetto, fischiotto ‘i castagnara e tamburello), Valentino Santagati (voce, chitarra battente e lira calabrese), Mario D’Amico (tamburello), Elena Gallo (voce e triangolo), Giovanni Donato (fisarmonica e fischiotti).



Il 7 agosto, a partire dalle 21, si rinnoverà l’ormai consueto appuntamento con il Rock&Blues degli Scutternash, ospiti fissi del calendario estivo de “Il Brigante”. Raff Ierace, assieme alla sua band, presenterà vecchi e nuovi brani per gli appassionati del genere.



Il 9 agosto gli assetati di conoscenza potranno prendere parte, a partire dalle 18.30, all’evento “Un sorso di scienza”. In una società in cui gli chef sono le nuove rockstar il divulgatore scientifico Lorenzo Gagliardi parlerà di come i bias cognitivi influenzino le nostre scelte alimentari.



L’11 agosto anche la piazzetta de “Il Brigante” si assocerà al grido di indignazione per ciò che sta subendo il popolo palestinese nella striscia di Gaza. A partire dalle 18.30 si terrà la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza”. L’evento è organizzato assieme ai sodalizi Terre bruniane ed Emergency. Saranno presenti i curatori del volume Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti, assieme all’antropologo e scrittore Vito Teti.



Il 12 agosto, a partire dalle 21, continuano i concerti in piazza con il Project trio.



Il 13 agosto la piazzetta de “Il Brigante” farà da cassa di risonanza alle battaglie territoriali che si oppongono all’avanzare spudorato di impianti eolici e scapito di boschi ed ecosistemi del territorio.

All’evento, dal titolo “Fanno il deserto e lo chiamano hub”, che si terrà a partire dalle 18, tra gli altri prenderanno parte lo scrittore Gioacchino Criaco e l’etnomusicologo Valentino Santagati. Sarà affrontato il tema dello spopolamento delle aree interne e della colonizzazione energetica. A seguire Valentino Santagati ed Elena Gallo si esibiranno con le loro “Canzoni per un mondo meno fetente”.



Il 18 agosto non poteva mancare il consueto appuntamento dedicato ai bambini con le storie magistralmente narrate da Paola Coda. A partire dalle 18 i piccoli partecipanti ascolteranno tante letture interessanti e faranno merenda in piazzetta.



L’evento di chiusura, il 21 agosto, è dedicato sempre a “sua maestà” la capra. Come ogni anno, la cucina a base di capra de “Il Brigante” sarà il menu principale della serata. Per l’occasione si esibirà il gruppo “Allerìa” con un tributo a Pino Daniele.