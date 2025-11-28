Uncem Calabria, Mazzei nomina la Giunta: c’è Francesco Fazio

Convocato dal presidente Vincenzo Mazzei, si è riunito per discutere un nutrito ordine del giorno, il Consiglio regionale della Delegazione Uncem Calabria. All’inizio dei lavori Mazzei ha comunicato i nomi dei componenti della Giunta e quello del vicepresidente.

A far parte della Giunta saranno: Antonio Barillaro (sindaco di San Giovanni di Gerace), Linda Cribari (sindaco di San Fili), Donatella Deposito (sindaco di Parenti), Francesco Fazio (sindaco di Fabrizia), Paolo Pappaterra (sindaco di Mormanno), Antonella Pascuzzi (vicesindaco di Soveria Mannelli), Marco Torchia (sindaco di Miglierina), Domenico Vuodo (sindaco di Alessandria del Carretto). Paolo Pappaterra sarà il viepresidente.

Successivamente il Consiglio ha discusso della partecipazione al Congresso nazionale Uncem, che si terrà a L’Aquila nei giorni 12 e 13 dicembre, della costituzione dei gruppi di lavoro e della struttura organizzativa della Delegazione.

Infine, sono stati approvati due documenti: il primo proposto dal presidente Mazzei sulla nuova classificazione dei comuni montani prevista dalla Legge n. 131/2025; il secondo proposto da Teresa Maradei, con il quale si chiede al Governo e alla Regione l’istituzione di una ZEM (Zona Economica Montana).