“Un’altra idea per Simbario” ufficializza il ricorso e attacca l’Amministrazione: “Cambiamento in peggio, per ora solo schiamazzi”

“Motivi di diritto e politici” solo alla base della scelta del gruppo “Un’altra idea per Simbario” di “impugnare il risultato elettorale” e “depositare apposito ricorso amministrativo contro la proclamazione del sindaco”. Secondo il movimento guidato da Raffaele Versace, infatti, è “un diritto di chi viene sopravanzato di un solo voto fare chiarezza sullo sviluppo dello scrutinio” e “tale diritto viene concesso dalla normativa vigente poiché il verificarsi di errori nei conteggi, nell’assegnazione e nella valutazione delle schede è molto frequente”.

Inoltre, “fare ricorso – sostiene il gruppo di opposizione – è risultato un dovere dal punto di vista politico poiché le richieste dei cittadini di fare luce sugli accadimenti di giorno 10 giugno sono state tantissime e non solo dalla nostra parte; tutelare le 302 persone che hanno deciso di dare fiducia alla lista ‘Un’altra idea per Simbario’ pensando che avremmo dovuto essere noi ad amministrare, dare un’alternativa a chi già si è pentito della scelta fatta è un obbligo morale”.

In attesa di conoscere la decisione del giudice, il gruppo invita l’Amministrazione ad “essere prudente nelle azioni e nei provvedimenti che attuerà”, poiché “la possibilità che il risultato venga cambiato renderà nulli tutti gli atti posti in essere con conseguenti disagi per chi da tali atti è coinvolto”.

Dopo queste premesse, il movimento politico approfondisce l’aspetto prettamente politico e rileva che “tutti vogliono ed hanno diritto di sapere con certezza se chi è chiamato ad amministrare per i prossimi 5 anni è titolato a farlo”, perché “al netto dello spettacolare quanto inopportuno esordio alla guida del Comune imbracciando decespugliatore e pala si è palesato il nulla”. Tra il serio ed il sarcastico il gruppo di opposizione afferma che “tanti simbariani hanno cominciato a chiedersi se avessero votato il nuovo sindaco e la nuova maggioranza oppure degli operai con il caposquadra. In un caso e nell’altro non sembra essere stato un buon affare”. E ancora: “già si vede il cambiamento, sì ma in peggio”. Nello specifico, “Un’altra idea per Simbario” asserisce con tono accusatorio che “la pulizia del paese ed il riempimento di alcune buche con tanto di propaganda del tutto scorretta ed irrispettosa anche sui canali istituzionali, è stata eseguita a zone alterne con la chiara volontà di lasciare indietro chi si è permesso di non allinearsi; aprire il rubinetto e trovare l’acqua è diventato come giocare ai gratta e vinci. Sappiamo tutti – aggiunge il gruppo – che il problema esiste ma impegnarsi così tanto per aggravarlo è roba per pochi”. C’è poi un ulteriore ammonimento: “bisogna smetterla di fare interventi senza senso, riparare le perdite come si sta facendo non porta da nessuna parte, è necessario programmare e capire che gli interventi devono essere fatti in maniera risolutiva, quando scaviamo dobbiamo cambiare il tratto per intero altrimenti dopo 10 giorni siamo ancora là”. Dopo aver invitato l’Amministrazione a fare pulizia anche nel cimitero, la squadra di Versace sottolinea che “è ancora troppo presto per dare giudizi a chi ha vinto per un solo voto e ancora sub judice” ma rimarca l’intenzione di rimanere “attenti e vigili sulle azioni e sugli atti compiuti”. Infine, c’è l’auspicio di “un cambio di rotta” nella convinzione che “chi sarà proclamato vincitore dovrà prendere atto del fatto che il paese è diviso a metà e che con la vittoria arriverà anche una grande responsabilità non certo la possibilità di fare festeggiamenti e schiamazzi del tutto fuori luogo”.