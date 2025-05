Una studentessa dell’ “Einaudi” di Serra San Bruno partecipa alla finale nazionale dei Campionati delle Scienze naturali

Prosegue la lunga serie di traguardi raggiunti dagli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, guidato dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo. Questa volta a portare in alto il nome dell’Istituto serrese è la studentessa Vittoria Raffaele, frequentante la classe Quinta B del Liceo scientifico, la quale, dopo aver superato la fase regionale dei Campionati delle Scienze naturali (tenutasi presso l’Unical nel mese di marzo), si è guadagnata il diritto di partecipare alla finale nazionale della manifestazione per l’edizione 2025 – categoria triennio. Un risultato prestigioso che testimonia l’impegno, la preparazione e la passione per le Scienze naturali profuse dall’allieva che ha avuto l’onore di misurarsi con i più promettenti talenti scientifici provenienti da tutta Italia. Un traguardo questo, che, oltre a riflettere la dedizione dell’alunna allo studio, evidenzia al contempo la qualità della preparazione scientifica maturata nel corso del quinquennio di studi all’interno della scuola serrese. I Campionati delle Scienze Naturali sono una competizione nazionale promossa dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. La manifestazione mira a valorizzare l’interesse per le Scienze naturali e a promuovere le eccellenze tra i giovani. I partecipanti vengono messi alla prova attraverso quesiti di biologia e scienze della Terra, strutturati per verificare non solo le conoscenze teoriche, ma anche la capacità di ragionamento e di applicazione pratica. La competizione è articolata in tre fasi: una fase di istituto, in cui gli studenti si confrontano con i loro pari a livello scolastico; una fase regionale, che seleziona i migliori partecipanti per ogni regione; e infine la fase nazionale, che rappresenta l’apice del percorso competitivo. La partecipazione di Vittoria Raffaele a questo importante evento di visibilità nazionale è motivo di grande soddisfazione per tutto il corpo docente dell’Einaudi e per la docente professoressa Maria Consolata Iennarella che ha guidato l’allieva per l’intera durata del corso di studi.