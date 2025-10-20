Una Redel Viola concreta mette ko Mola e vince la terza gara di fila

Serviva una prestazione attenta, senza sottovalutare l’avversario esattamente come chiesto da coach Cadeo. E la Redel Reggio Calabria ha rispettato le attese ed i pronostici, conducendo sempre in vantaggio la sfida contro il giovane e dinamico Mola.

Due bombe consecutive di Zampa, dopo circa quattro minuti dall’inizio, consentono il primo allungo alla Redel. Beltramino combatte per i suoi, mentre le triple di Ramponi e Trinca riavvicinano gli ospiti che a 1’16” dalla fine si portano sul 21-19. Di Agbortabi l’appoggio del 23-19 che chiude il primo quarto e sul finale si è rivisto in campo anche Edo Maresca.

Inizia decisamente bene la squadra di casa il secondo periodo, sospinta dal proprio pubblico e si porta sul +10 con i tre punti di Paulinus, ma anche gli importanti i rimbalzi di Maresca e Fernandez. E proprio col distacco in “doppia” la Viola va all’intervallo avanti 38-28.

Ripresa che inizia con le triple di Fernandez e Fiusco e in mezzo la schiacciatona di Marini. Ancora Fiusco “on fire” ed altri cinque punti di fila, col brindisino che tocca così la doppia cifra personale, il primo dei suoi, ancora orfani di Vanni Laquintana. A poco più di metà del terzo quarto, Viola sul massimo vantaggio 55-38 dopo l’appoggio di Maresca. Clark continua a battersi come un leone, Zampa e JP (anche lui in doppia cifra) sempre a supporto, con Cadeo che può anche gestire le energie dei suoi trovando da tutti ottime risposte. Il quarto si chiude con la bomba di Ani per il 63-47 tra gli applausi del popolo neroarancio.

Quarto periodo con Mola che cerca una reazione d’orgoglio e che riesce a riavvicinarsi a 6’ dal termine sul 69-58, sospinta dai canestri di Ramponi, Trinca e Beltramino. Dopo il time out richiesto da Cadeo, capitan Fernandez (gara ordinata, precisa e con i colpi giusti al momento giusto) piazza la tripla dall’angolo e gli fa eco, ma dalla parte opposta, Ani (miglior realizzatore dell’incontro), sempre da tre per il 75-58. Colpisce nuovamente da fuori la Redel, perfetto l’arcobaleno di Clark (78-60), mentre Marini pur non completando il gioco da tre, riporta i reggini sul +20 ed iniziano a scorrere i titoli di coda sul match. C’è spazio anche per il debutto dei giovani prodotti del vivaio neroarancio, Mazza e Ripepi, accolti dal boato del PalaCalafiore.

Finisce 84-69, una gara, diciamolo pure, dominata in lungo e largo dalla Redel Reggio Calabria che si regala così il suo terzo successo di fila e guarda alla prossima sfida sul parquet di Castellaneta, con grande ottimismo ed ulteriore entusiasmo, dettati da un gruppo forte e coeso.

Redel Viola Reggio Calabria – Mola New Basket 84-69

(23-19/38-28/63-47)

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 2, Fiusco 12, Ani 18, Paulinus 7, Fernandez 13, Zampa 8, Mazza, Marini 10, Maresca 7, Ripepi, Clark 7, Laquintana. All. Cadeo.

Mola New Basket: Ramponi 20, Freimeyer 6, Pautasso 8, Beltramino 16, D’Agnano 2, Samardzic, Trinca 16, Mazzeo, Barnaba 1. All. Sordi

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa.