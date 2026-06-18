Una persona morta e una ferita in un incidente stradale sulla Statale 18

A causa di un incidente avvenuto all’interno galleria Pietra della Menta una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante (autocarro). La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 304,450, nel territorio comunale di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza.

Al momento il traffico veicolare è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul posto è presente il personale Anas, i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale di Paola al fine di consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.