Una persona ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 283 “delle Terme Luigiane”

4 Novembre 2025 Redazione Cronaca 0

Una persona ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla Strada Statale 283 “delle Terme Luigiane”, al km 36,300, nel territorio comunale di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Il tratto interessato dal sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti l’elisoccorso, i Carabinieri, i sanitari del 118 e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

Il traffico è temporaneamente deviato su strade locali con segnalazioni sul posto

