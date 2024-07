Una persona è deceduta a causa di un incidente stradale sulla statale 660 “Di Acri” al km 35,450, in provincia di Cosenza.

La carreggiata, in direzione svincolo SS177 (località Varrise), è stata temporaneamente chiusa al traffico L’incidente, autonomo, ha coinvolto un motoveicolo. Sul posto so sono recati squadre Anas,118 e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.