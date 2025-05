“Una giornata di festa e sorrisi” per i piccoli pazienti del G.O.M. con i SuperEroiAcrobatici

È stata una missione speciale quella compiuta il 28 maggio scorso da Batman, Spiderman, Ironman, Hulk, Wonder Woman e molti altri supereroi, uniti per regalare “Una giornata di festa e sorrisi” a tutti i bambini ricoverati nella U.O.C. Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’iniziativa, promossa da ABIO Reggio Calabria ODV (Associazione per il Bambino in Ospedale), in collaborazione con l’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, è stata accolta con grande entusiasmo dalla Direzione Strategica del G.O.M. così come dal direttore della U.O.C. Pediatria, dr. Domenico Minasi.

“È una manifestazione che va nella direzione di quella che è l’assistenza pediatrica del nostro Ospedale che cerca anche di offrire momenti di serenità ai piccoli ricoverati. Non è la prima volta che accade: infatti, già 2 anni fa, in occasione della fine del periodo Covid, i supereroi erano venuti in visita al nostro reparto e con la loro esibizione avevano dato un forte segnale di speranza”.

L’ingresso spettacolare dei SuperEroiAcrobatici ha portato una ventata di leggerezza e sorrisi, sorprendendo i bambini con la loro discesa mozzafiato dal tetto. Successivamente, i supereroi hanno visitato il reparto, donando regali e piccoli pensieri a tutti i bambini presenti e, soprattutto, portando un messaggio di incoraggiamento e di speranza proprio nel momento più difficile della loro vita.

L’evento è stato anche l’occasione per festeggiare l’intensa attività di ABIO Reggio Calabria, da 13 anni in prima linea per dare supporto ai piccoli pazienti dell’Ospedale.

“Siamo qui oggi un’altra volta – ha commentato la dott.ssa Giovanna Curatola, presidente di ABIO Reggio Calabria – per regalare un momento di gioia e serenità ai piccoli ricoverati in Pediatria.

A loro dedichiamo questo momento spettacolare per dare valore ai principi fondamentali che fanno parte della nostra mission, ovvero l’amore e la resilienza, perché effettivamente i veri supereroi sono questi bambini e noi vogliamo a combattere con loro le battaglie che si trovano ad affrontare. Ringraziamo la Direzione del G.O.M. e la SEA che hanno sostenuto il nostro progetto. Sono certa che quello di oggi sarà un momento lieto che i bambini ed i loro familiari ricorderanno per sempre”.

Anche l’Ing. Pierfabrizio Puntorieri, socio SEA, ha voluto ribadire l’importanza di quest’iniziativa che ha l’obiettivo di portare un sorriso ai bimbi attraverso il mondo dei supereroi, da sempre emblema di forza, determinazione e resilienza.

“Una giornata di festa e sorrisi” da veri supereroi per insegnare ai bambini che non si deve mollare mai.