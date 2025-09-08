Una festa dello sport: l’Arena dello Stretto ha tributato una grande accoglienza alla Domotek Volley Reggio Calabria

È stata una festa dello sport, della comunità e dell’orgoglio territoriale. L’Arena dello Stretto ha tributato una grande accoglienza alla Domotek Volley Reggio Calabria nell’ambito del festival “Mediterranean Wellness – L’era degli Eroi”.

Lo stand Domotek è stato costantemente preso d’assalto: i tifosi hanno ammirato le maglie celebrative, chiesto informazioni sulla prossima stagione e approfittato delle offerte esclusive sugli abbonamenti.

Il momento più emozionante è arrivato domenica sera, alle 21.30, quando la prima squadra si è presentata ufficialmente alla città. Davanti allo splendido scenario dello Stretto di Messina illuminato, i protagonisti in maglia amaranto sono stati presentati uno a uno, scatenando gli applausi di un pubblico che non ha fatto mancare il suo sostegno in ogni momento.

Il direttore generale Marco Martino ha aperto le danze, dopo l’introduzione del giornalista Giovanni Mafrici, conduttore della presentazione.

Martino ha annunciato le ambizioni e la voglia di creare comunità attraverso la realizzazione della selezione femminile e della squadra che disputerà la C Maschile.

Presentato il nucleo dirigenziale capeggiato dal presidente Giuseppe Polimeni, sono stati introdotti tutti i dirigenti amaranto, dal ds Pellegrino al team manager Crucitti, dal Responsabile Marketing Romeo, ai vari Sergi, Scopelliti, Valeria Pellegrino, Buonsanti, Serranò, Pratticò, Finizzi e Martorano.

A seguire, spazio ai protagonisti della prima squadra: i confermati De Santis, Lopetrone, Zappoli e Lazzaretto, le new entry Mancinelli, Spinello, Presta, Saitta, Innocenzi, Ciaramita, Stabrawa, Rigirozzo e Parrini, fino all’ingresso di un emozionato Domenico Laganà, condottiero e capitano fin dall’anno della fondazione.

Infine l’ingresso dello staff tecnico: il Coordinatore Tecnico, Nuccio Vitetta, lo scoutman Mirko Munafò, il Chinesiologo Caracciolo, il Ffsioterapista Francesco D’Ascoli, mister Sergio Vandir Dal Pozzo e Francesco Giglio, i collaboratori a fianco di Antonio Polimeni, deus ex machina del club.