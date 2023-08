Una donna sale al vertice del marketing della SportSpecialist Volley Reggio Calabria. Si tratta di Diletta Di Bartolo, manager con un passato anche dirigenziale. In carica dal 3 luglio, sarà responsabile della crescita futura del brand.



Laureata in filosofia e specializzata in digital marketing, Diletta Di Bartolo è un’esperta del settore con focus su copywriting strategico e media buying. Unisce profondità filosofica a strategie di comunicazione efficaci, creando connessioni significative e ottimizzando la visibilità attraverso contenuti persuasivi.

“Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della SportSpecialist – ha detto in occasione dell’ufficializzazione della nomina – ed insieme, come un unico team di marketing globale, aiuteremo a posizionare l’azienda per un futuro redditizio, di successo ed entusiasmante”.