Una donna è stata trovata senza vita in un pozzo

Secondo i Carabinieri che indagano è verosimile che la 67enne rinvenuta in fondo ad un pozzo in località Ceramile, a Cetraro, in provincia di Cosenza, si sia tolta la vita.

Sulla base delle informazioni fin qui acquisite dai militari dell’Arma la vittima era affetta da una malattia che ne aveva minato le forze psicofisiche. Sono stati i parenti ad allertare i soccorritori. Il luogo del ritrovamento è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco occupatisi di recuperare il cadavere e dal personale sanitario del 118 che nulla ha potuto per salvare la donna.