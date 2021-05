Una donna è stata trovata morta in casa

Una donna di 68 anni è stata ritrovata senza vita all’interno di un’abitazione in via Sybaris, a ridosso di via degli Stadi, a Cosenza.

L’appartamento è stato raggiunto da personale sanitario del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono stati i parenti, preoccupati dall’impossibilità di contattare la vittima, ad allertare i soccorsi. Sul posto si stanno recando anche gli investigatori della Scientifica con l’obiettivo di verificare la natura del decesso, per omicidio o cause naturali. Le circostanze che in casa ci fosse un caotico scompiglio ed il cadavere fosse parzialmente nudo lascia presagire che ci trovi davanti ad un delitto. il decesso sarebbe avvenuto giorni addietro.