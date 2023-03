Una donna è stata assassinata dal compagno

Un uomo, riferiscono gli investigatori, ha assassinato la compagna 35enne all’interno della casa che condividevano in via Medmea, a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Di origine ucraina entrambi, si erano trasferiti nella cittadina della Piana da diverso tempo.

Il sospetto assassino è stato catturato, in aperta campagna, da agenti di Polizia che lo ricercavano dal momento della scoperta del cadavere avvenuta ad opera della persona proprietaria dell’abitazione nelle ultime ore della giornata di martedì 7 marzo. Il medico legale intervenuto sul luogo del delitto ha riscontrato numerose prove di percosse anche precedenti il grave fatto di sangue. Lui prestava servizio ormai da anni presso un’azienda locale. testimoni hanno raccontato alla Polizia che i due litigavano spesso ed erano accaniti consumatori di alcol. Il Personale del Commissariato di Gioia Tauro, che sta conducendo l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, ipotizza, infatti, che l’omicidio sia stato commesso all’epilogo di un alterco violento tra i due.