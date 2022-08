Una donna è morta nell’incendio scoppiato in casa

Una donna di 76 anni ha perso la vita in mezzo alle fiamme divampate nell’abitazione in cui viveva in via Cristoforo Colombo, a Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

L’appartamento fa parte di un edificio di cinque piani nel cuore della località che si affaccia sul mar Jonio. Il luogo della tragedia è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco, dal personale sanitario del 118, dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia Municipale. Sono in corso i rilievi per accertare le origini da cui è scaturito il rogo.

