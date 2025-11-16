Una Domotek sontuosa mette fine all’imbattibilità della EnergyTime Campobasso (3-0)

Prova straordinaria della Domotek Volley di Reggio di Antonio Polimeni che ha piegato in tre set una squadra che, fino al momento, non aveva mai perso punti per strada.



Prima vittoria casalinga per gli amaranto che volano in classifica grazie ai 3 successi conquistati e ad un tie-break che ha comunque fruttato un punto.

Tripudio per un PalaCalafiore sempre più affollato e festante sulla scia dei numeri di presenze che crescono costantemente.

La cronaca

La novità è Simone Rigirozzo centrale al posto di Innocenzi infortunato. Gli amaranto allungano sul 12-9 che richiede la chiamata di un time out da parte dei molisani. Al ritorno in campo Valchinov sale in cattedra permettendo una immediata rimonta (12-12).

Lazzaretto e un ace di Laganà rimandano avanti Reggio Calabria (14-12) e lo stesso Capitano completa l’opera con tutta la forza che ha in corpo per il 25-20 che mette il sigillo al primo set.

Nel secondo parziale la Domotek riparte da dove aveva chiuso grazie al maestoso numero 14. Con Lazzaretto e Presta si issa sul 3-0, ma la EnergyTime Spike riagguanta i calabresi sul 3-3.

Il solito Laganà riporta il team di Polimeni sul +3.

Al termine di una giocata spettacolare Lazzaretto la spunta in mezzo alle mani rossoblù

Il set volge verso una nuova parità (9-9) spezzato da un nuovo break amaranto 3-0.

Stessa trama: la Domotek prova a scappare, Campobasso in rimonta.

Tanti errori in battuta sul finale.

Il 23 pari passa dalle mani di Matteo Mancinelli.

Valchinov è impreciso ed è set point amaranto.

Laganà, ancora lui, decide il secondo set: 2-0.

Simone Rigirozzo firma il primo punto a muro degli amaranto nel terzo set.

Tanto equilibrio anche nel terzo set.

7-7 dopo un grande recupero di De Santis con Rigirozzo che mette a segno il nuovo vantaggio amaranto.

10-8 a firma Luca Presta

12-9 con Lazzaretto in evidenza.

Scatenato Zappoli per il 14-11.

Ancora Rigirozzo per il 15 a 12.

Lazzaretto autografa il 17-13 amaranto, ma la EnrgyTime Spike non si arrende e si avvicina (17-16).

Il ventesimo punto passa dalle mani di Luca Presta 20-17.

21-18 amaranto con Laganà sugli scudi



Valchinov sbaglia ancora in battuta: 24 a 20. L’ultima palla, passa dal videocheck: è il punto che vale il 25-21 scatenante il tripudio del PalaCalafiore.

Domotek Volley Reggio Calabria- Energy Time Spike Campobasso 3-0

(25-20,25-23,l25-21)

Domotek: De Santis, Mancinelli 1, Spinello, Zappoli 11, Presta 5, Lopetrone, Saitta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 19, Lazzaretto 14, Stabrawa, Rigirozzo 4, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzzo

Energy Time Spike Campobasso: Valchinov 13, Consonni, Ciampa 1, Melato 4, Del Fra, Morelli 6, Salvador, Graziani 11, Rescignano, Arienti 3, Bartolini 2, Aretz 1, De Nrigris, Cometti. Allenatore Bua

Arbitri Fabio Semeraro e Luca De Lorenzo.