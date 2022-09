Una denuncia e due segnalazioni a Serra San Bruno per detenzione di cocaina e marijuana

Continua l’attività di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato a Vibo Valentia e provincia per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.



Questa volta i controlli si sono concentrati nella zona delle Serre Vibonesi, dove personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia, con la collaborazione della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno, ha effettuato un controllo di polizia a carico di un soggetto trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per il reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente.

I controlli, estesi ad altri soggetti, hanno permesso di intercettare un uomo in possesso di circa 15 grammi di marijuana, occultati all’interno del contatore dell’acqua dell’abitazione. Un altro soggetto, nel corso della medesima attività, è stato trovato in possesso di una singola dose della stessa sostanza.

I due soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura per la detenzione ad uso personale della marijuana sequestrata.