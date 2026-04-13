Una delle filastrocche, contenuta in “Le curiose storielle di una stellina”, è diventata una fiaba sonora

A due anni e mezzo circa dalla sua uscita, “Le curiose storielle di una stellina”, numero uno della Collana Kids della Giannini Editore, continua a regalare emozioni alla sua autrice Maria Patrizia Sanzo ed ai suoi piccoli lettori.

Da poco “I due topolini”, una delle filastrocche contenute nella raccolta, è diventata un’audiofiaba. Ad animare la narrazione dell’autrice e a interpretare i personaggi la dolcissima voce di Marialuisa Gagliardi. Canio Giordano è curatore della musica, delle sonorizzazioni e della produzione audio.

Qui il link https://www.youtube.com/watch?v=Ce00nLgd3GY collegandosi al quale si può ascoltare la fiaba.

Un motivo di orgoglio per l’autrice. “Le curiose storielle di una stellina”, illustrate da Paola De Luca, sono infatti connotate da un linguaggio semplice e giocoso che arriva, per il ritmo cadenzato, per i valori profondi che esse veicolano.

Un mosaico di riconoscimenti alla qualità dell’opera che si arricchisce di un nuovo ulteriore tassello. Tra questi: il secondo posto, per la sezione narrativa per bambini, ottenuto a novembre scorso nella seconda edizione del Concorso Letterario “Egidio Chiarella” a Borgia (Cz), l’inclusione del titolo “Le curiose storielle di una stellina” nella scalinata letteraria di Fagnano Castello (Cs). Lo scorso giugno il libro è volato fino in Polonia e l’autrice è stata accolta presso il municipio di Plock, antico e popoloso centro, sito a circa 90 km da Varsavia.

Dopo il debutto, a Napoli al Campania Libri Festival, a ottobre 2023 assieme alle altre novità editoriali della Giannini, “Le curiose storielle di una stellina” sono state protagoniste in una trentina di appuntamenti, accolte in scuole, associazioni culturali e librerie in giro per la Calabria.

Appuntamento con una nuova presentazione lunedì 20 aprile a Taurianova, nell’ambito dell’ottava edizione della rassegna “Taurianova Legge. Festa del Libro e della Lettura”.