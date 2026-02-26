Una casa per tutti: lunedì confronto in Cittadella

Lunedì 2 marzo, alle 12, nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà un incontro per la condivisione dei contenuti operativi inerenti alla procedura relativa al progetto “Una casa per tutti” e promuovere sullo stesso un momento di confronto istituzionale.

Al momento di confronto con l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, parteciperanno anche i rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali della Calabria.

“Una casa per Tutti” è finanziato nell’ambito della Programmazione regionale Calabria 2021/2027, attiva interventi abitativi e percorsi di autonomia destinati a persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale, con l’obiettivo di superare l’emergenza abitativa e rafforzare la presa in carico territoriale dei servizi sociali.