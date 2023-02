Una bottiglia incendiaria è stata lanciata nel giardino della casa di una coppia

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata nel giardino della casa abitata da una coppia a Stignano, nei pressi di Locri, in provincia di Reggio Calabria.

L’ordigno artigianale non è esploso. I Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, in seguito alla denuncia presentata dai coniugi, stanno indagando mossi dall’obiettivo di individuare gli autori del gesto. Tutte le piste sono battute dagli inquirenti: il marito si occupa di assicurazioni, la consorte, invece, è attiva nella vita socio-politica locale. Presiede l’associazione “I am Stignano” ed ha presentato la sua candidatura in occasione delle elezioni comunali svoltesi nel 2019, ma non ha ottenuto un numero di consensi necessari per entrare nel Civico Consesso.