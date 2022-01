Un uomo si è dato fuoco davanti ad una caserma dei Carabinieri

Si trova in ospedale l’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, che stamane, uscito da un’automobile davanti alla sede della Compagnia dei Carabinieri di Rende, si è rovesciato addosso la benzina contenuta in una tanica riportando bruciature profonde sul corpo.

Dell’età apparente vicina ai trentacinque anni, non avrebbe pronunciato nemmeno una parola. E’ stato soccorso dai lavoratori che prestano servizio presso un esercizio commerciale di gommista a ridosso del luogo teatro del drammatico episodio. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini sull’episodio del quale non sono chiare le motivazioni