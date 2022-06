Un uomo è stato trovato morto in casa: indagini sulle cause misteriose del decesso

E’ avvolto in una fitta coltre misteriosa il decesso di un pensionato 78enne, G.R., rinvenuto stamattina senza vita all’interno del suo appartamento in via Rocco Pizzarello, a Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

E’ stato un nipote che provava a contattarlo telefonicamente da quattro giorni ad allertare i poliziotti i quali, a loro volta, si sono rivolti ai Vigili del Fuoco. Entrati in casa, i soccorritori hanno visto che il cadavere dell’anziano, non residente con altri familiari, giaceva sul pavimento senza vestiti addosso. Gli inquirenti hanno subito notato che l’abitazione era stata posta in subbuglio, mentre dal rubinetto scorreva acqua. L’attività investigativa sulla morte dell’uomo, per lungo tempo dipendente della sanità pubblica, è condotta dal personale del locale Commissariato di Polizia. Gli specialisti della Scientifica si sono recati sul luogo per effettuare gli esami utili a mettere assieme i tasselli del caso.