Un uomo è stato investito e ucciso mentre camminava ai margini di una strada

Un uomo vicino ai 30 anni è stato investito ed ucciso lunedì sera mentre camminava ai margini della Strada Provinciale 252, in località San vito, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Il conducente del veicolo ha proseguito la sua corsa non arrestandola per soccorrere la vittima che era di origini pakistane. Il personale sanitario del 118, sopraggiunto tempestivamente sul posto, si è dovuto arrendere alla drammatica evidenza dei fatti constatando il decesso del pedone. Il luogo è stato raggiunto pure da Vigili del Fuoco e Carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare l’assassino al volante.