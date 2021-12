Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola dal padre dell’ex compagna

E’ accusato di aver ferito martedì sera il 34enne Roberto Sarlo il 69enne Giuseppe Stasi tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile di Catanzaro. Il tentato omicidio commesso lungo una strada del quartiere periferico Santa Maria ha, dunque, avuto gli immediati sviluppi sperati dagli inquirenti che già nell’immediatezza del fatto avevano sospettato che il colpo di pistola fosse stato esploso dal padre della ex fidanzata dell’uomo centrato, fra collo e mandibola, dal proiettile.

Trasportato presso l’ospedale “Pugliese”, non è considerato in pericolo di vita. Proprio in virtù dei primi sospetti avevano già prelevato nella stessa serata il presunto aggressore per condurlo in Questura dove è stato sottoposto ad interrogatorio. Il 34enne giaceva in mezzo ad una copiosa quantità di sangue quando è stato trovato da un cittadino che passava da lì per caso e subito attivatosi per allertare telefonicamente la Polizia. Il movente, molto probabilmente, è da individuare in dissidi familiari.