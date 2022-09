Nel corso della notte un uomo di 76 anni è morto nel rogo scoppiato all’interno dell’appartamento in cui viveva, in via Nicola Furnari, a Reggio Calabria.

I due equipaggi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto si sono serviti di autopompe e di un’autoscala per domare l’incendio impedendo che il fuoco raggiungesse le residenze limitrofe. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato dal personale di soccorso. Adesso il lavoro è concentrato sull’individuazione delle cause scatenanti le fiamme.