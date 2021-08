Un uomo è morto in mare a Pizzo

Mentre era in acqua nello specchio di mare che si trova davanti la piccola chiesa di Piedigrotta, a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, un 67enne, Raffaele Marchese, nativo di San Nicola da Crissa e trasferitosi a Lonego, nel vicentino, è deceduto perché, impossibilitato a rientrare verso la battigia, è finito sulla scogliera frangiflutti.

Due bagnanti, resisi conto di quanto stava accadendo, non hanno esitato a buttarsi in mare per soccorrere la vittima che, a fatica, sono riusciti a riportare fuori dall’acqua e prestando, così, un aiuto immediato. Contemporaneamente è stato lanciato l’allarme a personale sanitario del 118, Guardia Costiera e Carabinieri. L’eliambulanza si è fermata a breve distanza dal posto in cui si stava consumando la tragedia, ma gli addetti, nonostante il massaggio cardiaco praticato, non hanno potuto sottrarre alla morte l’uomo che ha lasciato in un dolore inconsolabile i parenti.