Un uomo è morto folgorato riparando una prolunga

E’ stata istantanea la morte di un uomo di 34 anni, Vittorio Madia, che nelle ore pomeridiane di giovedì, intento nella riparazione di una prolunga mentre lavava l’automobile servendosi di una idropulitrice, è rimasto folgorato.

Il dramma si è consumato a Simeri Crichi, nel Crotonese. I medici, prontamente arrivati a soccorrere la vittima, nulla hanno potuto per salvare la vita alla vittima. i Carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso. La Procura della Repubblica, alla luce di come si sono svolti gli eventi, ha deciso di non disporre l’esame autoptico e di non porre sotto sequestro il cadavere.