Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale a Soverato

Un uomo di 43 anni, che viveva nel quartiere catanzarese di Gagliano, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel corso della notte. Il sinistro ha funestato per l’ennesima volta la Statale 106, essendo avvenuto lungo una galleria nel territorio comunale di Soverato. Adalberto Candido, questo il nome della vittima, è deceduto all’istante.

I Vigili del Fuoco hanno tirato fuori il cadavere dall’abitacolo distrutto. Le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dello schianto che, sulla base dei primi rilievi, non avrebbe visto il coinvolgimento di ulteriori veicoli.