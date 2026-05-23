Un trionfo di arte, moda e poesia alla Biennale per “Hipponion Aeterna”

È stata una mattinata luminosa e indimenticabile, un abbraccio vibrante tra arte, bellezza e anima. La presentazione del volume “Hipponion Aeterna” ha incantato cuori e sguardi, trasformandosi in un trionfo strepitoso, accolto da un pienone commosso e da un’ondata di consensi che ancora risuonano nell’aria. L’evento ha avuto inizio alle 10:30 sotto la guida sapiente e appassionata della presidente dell’associazione “Fior di Loto”, Sonia Demurtas, che con grazia e maestria ha condotto sia la conduzione che la sfilata, donando a ogni momento un respiro di emozione profonda.

Tra i relatori ha brillato la presenza del Console Saverio Capria, la cui partecipazione ha arricchito ulteriormente il valore culturale della mattinata.

La Scuola di Moda di Vibo Valentia ha portato il suo prezioso contributo con i professori della sezione Moda: la professoressa Maria Teresa Cascasi, il professor Miceli, il professor De Luca e Pietro Comito.

Note di musica e canti hanno accarezzato l’anima della mattinata, mentre l’occhio sensibile di Gianfranco Maritino ha catturato ogni istante prezioso attraverso la fotografia, e il direttore artistico Antonio Teti ha curato con sapienza le riprese video.

La sfilata dei Foulard artistici ha danzato sulla passerella con le creazioni delicate e preziose di Renata De Santo, Carmela Capria, Valeria Scarano, Rosangela Rotella, José Miranda e Saverio Barone, lasciando un’impronta di pura poesia tessile.

Emozioni intense hanno segnato il Concorso “Hipponion Aeterna”. Nella sezione Poesia ha trionfato Giuseppe Minniti di Reggio Calabria. Nella Pittura ha vinto l’artista vibonese Neno Mirabello, mentre nella Scultura si è imposta con forza e grazia Annamaria Massa, la cui opera in bronzo – ora installata a Vazzano – racconta il viaggio struggente degli emigranti e dei giovani che partono in cerca di futuro. Un’opera che ha toccato le corde più profonde del cuore di tutti i presenti. Con cura amorevole e visione ispirata hanno diretto la manifestazione i maestri Antonio Teti e Caterina Rizzo, la Pittrice della Luce. Tra gli artisti che hanno acceso il Festival di Primavera hanno brillato Tonio Fortebraccio con i suoi paesaggi infuocati, Rino Lo Giacco, Anna Alfano e tanti altri talenti.

Da più parti d’Italia sono giunti poeti dal cuore vibrante: da Reggio Calabria Domenica Pirilli, Angela Crea, Anna Di Prima e Angela Trunfio; da Napoli Anna Alfano; da Belluno Monica Colombaro; da Giussano Massimo Spagna, premiato con l’Eccellenza Hipponion in Capodimonte. Hanno emozionato profondamente anche Stefano De Angelis e Vincenzo Aruta. I premi, opere d’arte essi stessi, sono stati plasmati dalle mani sapienti del maestro ceramista Pantaleone Rombolà di Mesiano.

Hanno splenduto come gemme i gioielli in caolino della maestra Elvira Sirio, pittrice, scultrice e autrice della raffinata copertina del volume “Hipponion Aeterna”. Tra le presenze luminose anche Maria Grazia Cortese, Maria Pisano e Stella Chindamo, premiata con delicati Putti in ceramica.

La passerella ha vissuto un momento particolarmente intenso con le creazioni uniche delle stiliste Monica Ingrosso, Teresa Ciccarello e Vittoria Orlando, quest’ultima autrice di cravatte e corpetti dal fascino originale. E proprio in questa cornice di bellezza ha brillato il debutto nel mondo della moda di Cristina Corso, già apprezzata pittrice, che ha scelto questa mattina per presentare una nuova parte di sé con le sue prime creazioni: Perla Nera e l’abito Chantilly.

Un ringraziamento speciale e sentito va allo sponsor Caffè Guglielmo, che ha sostenuto con eleganza e sensibilità questa splendida mattinata di cultura e arte.

Un evento che rimarrà impresso nell’anima come un inno alla creatività, alla passione e alla capacità dell’arte di unire e commuovere.