“Un territorio unito che non si arrende”: il Comitato “San Bruno” organizza la marcia in difesa dell’ospedale e dell’emergenza-urgenza delle Serre

Il Comitato “San Bruno” invita cittadini, associazioni, amministratori, operatori sanitari e tutte le realtà del comprensorio delle Serre a partecipare alla “Marcia in difesa dell’ospedale ‘San Bruno’ e dell’emergenza-urgenza delle Serre”, in programma giovedì 6 agosto 2026, con partenza alle ore 21:00 da piazza Carmelo Tucci.

L’iniziativa nasce dalla volontà di “mantenere alta l’attenzione sul futuro dell’ospedale ‘San Bruno’, presidio classificato dal D.M. 70/2015 come ospedale di zona particolarmente disagiata, e sull’importanza della rete dell’emergenza-urgenza in un territorio montano che, per conformazione geografica e caratteristiche della viabilità, necessita di servizi sanitari efficienti e pienamente operativi”.

Negli ultimi mesi il Comitato ha più volte portato all’attenzione delle istituzioni le criticità riscontrate sul territorio, promuovendo incontri istituzionali, assemblee pubbliche, richieste formali e iniziative civiche, sempre “con spirito costruttivo e con l’unico obiettivo di difendere il diritto alla salute delle comunità delle Serre”.

“La marcia – spiegano gli organizzatori – non rappresenta una protesta contro qualcuno, ma un forte momento di partecipazione civica volto a ribadire che il diritto alla salute è un bene comune e che la tutela dell’ospedale ‘San Bruno’ riguarda tutti i cittadini del comprensorio”.

Il percorso si svilupperà da piazza Carmelo Tucci, lungo Corso Umberto I e via Aldo Moro, raggiungendo il presidio ospedaliero “San Bruno”. I partecipanti percorreranno simbolicamente la viabilità interna dell’ospedale, senza arrecare alcun intralcio alle attività sanitarie o ai mezzi di soccorso, per poi fare rientro in piazza Monumento, dove la manifestazione si concluderà con un breve momento di riflessione.

Nei prossimi giorni il Comitato trasmetterà formale invito a tutti i sindaci del comprensorio delle Serre, affinché possano partecipare insieme alle rispettive comunità, nella convinzione che la difesa dell’ospedale “San Bruno” non appartenga ad un solo Comune, ma rappresenti una responsabilità condivisa da tutto il territorio.

“Questa marcia – sottolineano i promotori – vuole essere un messaggio di unità e di speranza. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Difendere l’ospedale ‘San Bruno’ significa difendere la vita, la sicurezza e il futuro delle aree interne. Vogliamo che la nostra voce arrivi con forza alla Regione Calabria, al Governo e a tutte le istituzioni competenti”.

Il Comitato San Bruno rivolge infine un appello a tutta la cittadinanza: “partecipare significa dimostrare che un territorio è vivo, unito e determinato a difendere il proprio futuro. L’ospedale ‘San Bruno’ appartiene a tutte le Serre: la sua tutela è una responsabilità collettiva”.