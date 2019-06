Un ragazzo si è perso nelle montagne

Non si hanno notizie dalla giornata di giovedì di un ragazzo smarritosi in un’area montuosa malagevole dalle parti della Grotta del Romito, in una zona compresa tra Laino e Papasidero.

Sono stati i parenti, allarmati dalla circostanza che il giovane non fosse rientrato presso la propria abitazione prima di sera, ad allertare i soccorritori. Le operazioni di ricerca stanno impegnando due squadre del Soccorso Alpino Calabria della Stazione Pollino che si avvalgono, tra l’altro, di un veicolo adatto a coordinare le attività di soccorso e di una unità cinofila molecolare partita dal punto preciso in cui è stato visto per l’ultima volta. A fornire un importante supporto sono presenti pure i Carabinieri della Stazione di Mormanno, i Carabinieri Forestali del Parco del Pollino, i componenti di una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e diversi volontari della Protezione civile.