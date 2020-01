Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita schiantandosi contro il guardrail lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.

Teatro del terribile impatto il tratto, in direzione Nord, compreso fra Gioia Tauro e Palmi. Le indagini volte a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, avvenuto verso le 2, sono nelle mani degli agenti della sottosezione di Palmi della Polizia Stradale. Il ragazzo, Manuel Iannì, viaggiava su una Peugeot 107 rossa che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata dopo essere finita sul guardrail. Quando sono arrivati i primi soccorritori il ragazzo era spirato. Il traffico è stato interdetto al transito sino all’alba.