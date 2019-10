Un operaio è morto precipitando da un ponteggio

Qualche minuto dopo le 11 di oggi un operaio 48enne, Mario Angiono, residente a Crotone, è morto precipitando da una quindicina di metri, mentre si trovava su un ponteggio allestito per ristrutturare un edificio in via Tenente Gallucci, nel cuore di San Mauro Marchesato.

La vittima prestava servizio per una ditta impegnata nel settore dell’edilizia. Il personale sanitario del 118 accorso sul luogo della tragedia ha richiesto l’arrivo di un’eliambulanza poi atterrata sul terreno di gioco del locale campo sportivo. Uno sforzo rivelatosi vano perché, purtroppo, l’operaio è deceduto nel corso del viaggio. I Carabinieri della Stazione di Santa Severina e gli ispettori dello SPISAL (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale hanno eseguito gli accertamenti del caso.