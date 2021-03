Un operaio è morto cadendo dal tetto di un’azienda

Stamattina una operaio di 35 anni, Antonio Mendicino, è morto cadendo da un tetto presso l’azienda Mida, che si occupa della gestione del termovalorizzatore in località Passovecchio.

La vittima, di Cutro, in provincia di Crotone, era intenta, con un’altra persona, ad effettuare delle verifiche preliminari ai lavori di riparazione. L’uomo era sposato ed aveva due figli piccoli. Vani gli sforzi profusi dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in cui si è consumato il dramma. Presenti, inoltre, gli agenti della Squadra Volanti e dello Spisal (Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Sono in fase di accertamento i particolari della tragedia.