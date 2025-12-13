Un nuovo libro del professor Caridi: la Calabria dalla conquista normanna alla fine del Regno borbonico

Sarà la Sala Perri di Palazzo Alvaro, in quel di Piazza Italia, ad ospitare, alle 17 di martedì 16 dicembre, la presentazione della “Storia della Calabria – Dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia (secoli XI-XIX)” che il professor Giuseppe Caridi ha pubblicato, con Rubbettino Editore, lo scorso 26 novembre.



Con l’autore, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e direttore della Rivista Storica Calabrese, dialogherà Salvatore Bottari, Università di Messina. A moderare sarà il giornalista Ansa Giorgio Neri, a portare i saluti saranno Pino Bova, presidente Rhegium Julii, Salvatore Timpano, presidente AlParC, Stefano Iorfida, presidente Anassilaos.

Il libro, 376 pagine dense, costituisce un appassionante viaggio attraverso otto secoli di storia calabrese, dalla conquista normanna alla fine del Regno borbonico. Con rigore storiografico e scrittura accessibile, il volume ricostruisce l’evoluzione politica, economica, sociale e culturale della Calabria nel più ampio contesto del Mezzogiorno e dell’Europa. Un affresco ricco di dettagli e fonti, frutto di decenni di ricerche, che restituisce voce a territori spesso marginalizzati dalla storiografia nazionale. Dalla nascita del sistema feudale alla diffusione dei monasteri florensi, dai moti rivoluzionari setteottocenteschi alla proclamazione dell’Unità d’Italia, questa è una storia che guarda al passato per comprendere il presente.